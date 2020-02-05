«ذيبز» يتألق في «عربية الهوكي»

المصدر: (الكويت - وام)

واصل فريق «ذيبز» الإماراتي لهوكي الجليد تحقيق النتائج الطيبة في البطولة العربية المقامة حاليا بالكويت، حيث حقق الفوز الثاني على التوالي، أول من أمس، من خلال التغلب على فريق البحرين البحريني بنتيجة 4 - 1، ورفع رصيده إلى 6 نقاط يتساوى بهما مع كل من ستارز الكويتي ولبنان اللبناني الفائزين أيضاً في أول مواجهتين لهما بالبطولة التي تحظى بمشاركة 6 فرق عربية.

وتجاوز فريق ستارز الكويتي كلاً من جدة السعودي بنتيجة 5 - 0، وفريق الفراعنة المصري بنفس النتيجة ليقدم نفسه منافساً قويا للفريق الإماراتي، ولاسيما أنه صاحب الأرض والجمهور، في نفس الوقت نجح فريق لبنان اللبناني في فرض اسمه طرفاً ثالثاً في معادلة المنافسة بعد التغلب على كل من البحرين البحريني بنتيجة 4 - 1، ثم جدة السعودي 5 - 1.