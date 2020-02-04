رياض محرز يطلق زوجته ويرتبط بصديقة أغويرو

المصدر: وكالات

طلق اللاعب الجزائرى رياض محرز أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر زوجته ريتا، البريطانية الجنسية في محكمة مدينة مانشستر، وذلك من أجل الإرتباط بفتاة بريطانية تدعى تايلور ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن تايلور البالغة 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وادعت الصحيفة أن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه "الأربعاء" الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخراً وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

يذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له طفلان.