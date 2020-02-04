فاتي يدخل تاريخ «الليغا»

المصدر: (مدريد - وكالات)

دخل الواعد أنسو فاتي، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه برشلونة أمام ليفانتي (2-1)، أول من أمس، لحساب الأسبوع الـ 22 من المسابقة. وأصبح النجم الإسباني الصاعد (17 عاماً)، أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة في الدوري الإسباني.

وكان فاتي كتب اسمه في تاريخ برشلونة في أغسطس الماضي، عندما بات أصغر لاعب في تاريخ النادي، يسجل هدفاً في الدوري أمام أوساسونا، وعمره 16 عاماً، كما سجل هدفاً أمام فالنسيا في الشهر التالي، قبل أن يبتعد عن التشكيلة الأساسية، رغم أنه كتب تاريخاً جديداً في ديسمبر الماضي، عندما سجل أمام إنتر ميلان، ليصبح أصغر لاعب يسجل في مباراة في دوري أبطال أوروبا.