15 ألف مستفيد من مبادرة «الروح الإيجابية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من مبادرة «الروح الإيجابية»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، بلغ خلال عام التسامح، 15 ألفاً و351 مستفيداً.

وأشار إلى أن المبادرة التي انطلقت، بتوجيهات معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها، إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام التسامح، حيث نظمت 41 فعالية رياضية.