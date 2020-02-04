بطلا «أستراليا» في دولية دبي للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك بطلا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأمريكية صوفيا كينن في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق في 17 فبراير الجاري، على استاد السوق الحرة بدبي. وتمكن ديوكوفيتش، الذي يتطلع لإحراز لقبه الخامس في دولية دبي، من إنزال الهزيمة بالنمساوي دومينيك ثيم في نهائي أستراليا، أول من أمس، ليضيف ثامن لقب له في الحدث، وذلك بعد يوم واحد فقط من المفاجأة التي صنعتها الأمريكية صوفيا كينين بانتزاعها أول لقب لها في بطولات غراند سلام.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: إنه لأمر رائع أن نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 20 لبطولة دبي لتنس السيدات التي تشارك فيها هذا الشهر 4 من بطلات غراند سلام، ونهنئ صوفيا كينين على أدائها الرائع، الذي قادها لإحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، كذلك نهنئ نوفاك ديوكوفتش بفوزه بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة، وبالرغم من الإنجازين الكبيرين لكل منهما، شهدنا الشهر الماضي نجاحات كبيرة أخرى كان أبطالها نجوماً سيتنافسون قريباً في دبي، ونتطلع لمتابعة أسبوعين حافلين بأقوى المنافسات.

وبدوره، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: تستقبل دولية دبي للتنس قريباً أبرز نجوم ونجمات بطولة أستراليا المفتوحة الذين قدموا عروضاً قوية هناك وأثبتوا قدرتهم على مقارعة جميع التحديات، ويؤكد الفوز الكبير وغير المتوقع للاعبة صوفيا كينين بلقب أستراليا المفتوحة، صعوبة التكهن بهوية الفائزة المقبلة بلقب دبي، وهو أمر اعتدنا عليه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.