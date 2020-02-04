نجاح كبير لبطولة الدولة الفردية لألعاب القوى

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

حققت بطولة الدولة الفردية لألعاب القوى للفئات العمرية، نجاحاً لافتاً في ضيافة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بمشاركة 20 لاعباً، وبحضور الدكتور عبد الرزاق بني الرشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الثقافي الرياضي، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام لنادي خورفكان للمعاقين، وسلطان العبيدلي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الثقافي الرياضي، وصالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وراشد سيف الكتبي الأمين العام المساعد للاتحاد، وقام الحضور في نهاية البطولة، بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما تم تتويج فئتي الشابات والأشبال بنات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.