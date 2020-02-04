«الجودو» يتألق في «العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، بمشاركة ونتائج منتخبنا الوطني للمراحل السنية وأندية الظفرة والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان، في البطولة العربية للمنتخبات والأندية العربية، التي اختتمت مؤخراً بدولة الكويت، شهدت فوز منتخب (الأمل) الإماراتي للجودو بـ 13 ميدالية ملونة، كما حققت أنديتنا المشاركة العديد من النتائج الإيجابية، ووجّه بن ثعلوب، بتكريم منتخبات الأمل للجودو بمختلف فئاتها العمرية، تقديراً لما حققته تلك المنتخبات الواعدة خلال مشاركاتها في المنافسات العربية، التي اختتمت أول من أمس، مشيداً بالإنجاز الذي حققته بعثة الجودو.