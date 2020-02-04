نصف نهائي ساخن لكأس دبي للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تشهد ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية اليوم مباراتين ساخنتين في نصف نهائي كأس دبي الفضي، والملفت للنظر أن مباراتي اليوم تمثلان سيناريو مكرراً بين الفرق الأربعة، والتي لعبت وجهاً لوجه في الجولة الأولى للبطولة، وستكون البداية في الثانية ظهراً بمواجهة بين فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، وتعقبها في الرابعة مواجهة قوية، ستقود خلالها سمو الشيخة ميثاء بنت محمد فريقها الإمارات، أمام فريق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ولأهمية المباراتين حرصت اللجنة المنظمة على نقلها مباشرة للمهتمين ومتابعي البطولة عبر الإنترنت من خلال البث المباشر لقناة بولو لاين.