للمرة الأولى.. 8 أبطال في ربع النهائي الأفريقي

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أسدل الستار عن منافسات دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت مباريات الجولة الأخيرة نجاح 6 فرق عربية في التأهل إلى دور الثمانية، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، تكون الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

قد سبق لها الحصول على اللقب بعد تأهل الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج بواقع 8 ألقاب، ومازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، ولكل منهما 5 ألقاب قارية، والترجي التونسي، وله 4 ألقاب، والرجاء المغربي صاحب الثلاثة ألقاب، والوداد المغربي وله لقبان، والنجم التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، ولكل لقب وحيد.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية، بعد غد، وسيلعب الأهلي مع أحد أندية مازيمبي وصن دوانز والترجي بعدما احتلت صدارة المجموعات الثلاث الأخرى، فيما يواجه الزمالك أحد أندية النجم وصن داونز والترجي.