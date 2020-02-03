رونالدو.. رقمان قياسيان في مباراة

المصدر: (روما - وكالات)

سجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، خلال الفوز 3- 0 على فيورنتينا أمس، ليبقى في الصدارة.

والتسجيل لتسع مباريات على التوالي ليوفنتوس في الدوري، هو رقم قياسي جديد يضاف لسجل «الدون» عادل به رقم الفرنسي تريزيغيه، لكن الأهم ما قام به أمس عندما سجل هدفين ليصل إلى المساهمة في تسجيل 52 هدفاً ليوفنتوس خلال 51 مباراة في الدوري الإيطالي، بتسجيله 42 هدفاً وصناعة 10 أهداف.

وهو الرقم الأعلى للاعب في «الكالشيو» منذ انضمام رونالدو إلى «السيدة العجوز» قبل ثلاثة مواسم. ورفع يوفنتوس، رصيده إلى 54 نقطة، وهذه أول هزيمة لفيورنتينا بعد خمس مباريات في الدوري تحت قيادة جوسيبي اياكيريني الذي حل بديلاً للمدرب فينشنزو مونتيلا.