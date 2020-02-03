«دبي الرياضي» ينظم مسيرة في حتا غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد منطقة حتا لاستضافة مسيرة المشي المجتمعية، صباح الغد، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، بمشاركة الآلاف من أهالي منطقة حتا ومن مختلف الإمارات بالتعاون مع نادي حتا الرياضي.

وتقام المسيرة ضمن فعاليات مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتنطلق مسيرة المشي بداية من صالة حتا للأفراح بمنطقة حتا، على أن يبدأ المشاركون ممارسة رياضة المشي، وصولاً إلى نادي حتا الرياضي، حيث يسير المشاركون مسافة ثلاثة كيلومترات.