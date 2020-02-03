فتح التسجيل في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن فتح باب التسجيل اعتباراً من أمس، للمشاركة في النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقام 11 ديسمبر 2020.

وسيستفيد المسجلون خلال أول 24 ساعة من خصومات قدرها 42 بالمئة للمشاركة في السباق الرئيسي للماراثون البالغة مسافته 42 كلم، بجانب سباق التتابع الذي تم استحداثه في النسخة الجديدة، إضافة إلى سباق 10 كلم، كما ستشهد النسخة الثالثة.

إضافة سباق التتابع للفرق في السباق الرئيسي للماراثون 42 كلم، لتمكين الفرق المكوَّنة من شخصين من خوض تجربة الماراثون على مرحلتين تتكون من مسافة 25 كلم و17 كلم، بهدف التناوب والتبديل بين العدّائَين لإكمال المسافة الكاملة للماراثون الذي يضم السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 كلم، 5 كلم، 2.5 كلم.