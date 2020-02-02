الحبتور يخطف الفوز من فريق الإمارات للبولو

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، فوزاً معنوياً على فريق الإمارات، بقيادة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في لقاء مثير رغم أن الفريقين حجزا مقعديهما مبكراً في دور نصف نهائي بطولة الكأس الفضية للبولو، وجاء الفوز بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف ونصف الهدف، وخطف اللاعب الأرجنتيني «سولا»، هدف الفوز والترجيح، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الخامس الأخير، التي أقيمت أول من أمس، في ختام مبارياتهما في الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الفضية، والتي تقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور، وتختتم 7 فبراير الجاري.