رسالة إلى جون تيري لإنقاذ مشجع

المصدر: ( لندن- أ ف ب)

تلقى النجم الإنجليزي جون تيري، المدرب المساعد في فريق أستون فيلا الإنجليزي، رسالة من أحد المشجعين مرفقة بمبلغ مالي قيمته 10 جنيهات استرلينية (13 دولاراً) ليشتري به مشروباً على حسابه.

ونشر تيري صورة للرسالة والمبلغ المالي على حسابه في «إنستغرام»، وعلق عليها قائلاً: «تلقيت رسالة من جون بيرد، وهو شخص أرسلت له صورة عليها توقيعي عام 2015 عندما كان في حالة صحية سيئة جداً، وكتبت له بعض الكلمات لتشجيعه على الصمود ومكافحة المرض والتمسك بالحياة».

وأضاف: «اليوم رد على رسالتي وهذا أمر جعل يومي سعيداً جداً، وكرة القدم وعالم الرياضة يمكن لها أن تجعل الحياة رائعة، وسوف أتبرع بهذا المبلغ لصالح الأعمال الخيرية».

ويعيش تيري مع فريقه أستون فيلا أياماً سعيدةً بعد تأهله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أول مرة منذ عام 2010 عقب تغلبه على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة، ليواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية على استاد «ويمبلي».