«شوكولاندو» تمثال لرونالدو من الشكولاته

المصدر: فريبورغ - وكالات

قام النحات البرتغالي خورخي كاردوسو بعرض تمثال مصنوع من الشوكولاته للنجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي بالقياسات الحقيقية في مدينة فريبورغ السويسرية، تكريماً لمواطنه.

ويزن تمثال رونالدو «اللذيذ» 120 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاعه 187 سنتيمتراً، وتطلب من صانع الشوكولاتة البرتغالي 200 ساعة من العمل لإتمام التمثال.

وقال كاردوسو: «صنعت تمثال كريستيانو الفريد، كلانا بدأ من لا شيء وعملنا بجد حتى الآن، هو أفضل لاعب في العالم، وأنا بالمقابل فزت بلقب أفضل صانع شوكولا في العالم».

وسيتم عرض هذا التمثال في متاجر Suard في سويسرا مدة أسبوعين، ثم سينقل بعد ذلك إلى البرتغال ليتم عرضه مدة ثلاثة أيام في بلدة كاردوسو.

ويأمل النحات أن يقوم رونالدو بالتواصل معه لتحديد مصير التمثال مستقبلاً. ولم يكن رونالدو محظوظاً في التماثيل، فقد سبق تكريمه بتمثال نصفي في مسقط رأسه ماديريا، إلا أنه لاقى سخرية وتم الاستهزاء به بسبب مظهره الذي لم يطابق صورة النجم البرتغالي.