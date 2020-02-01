شاهد.. "شوكولاندو"

المصدر: البيان الإلكتروني

قام النحات البرتغالي خورخي كاردوسو بعرض تمثال مصنوع من الشوكولاتة للنجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي بالقياسات الحقيقية في مدينة فريبورغ السويسرية، تكريما لمواطنه.

ويزن تمثال رونالدو "اللذيذ" 120 كيلوغراما، ويبلغ ارتفاعه 187 سنتيمترا، وتطلب من صانع الشوكولا البرتغالي 200 ساعة من العمل لإتمام التمثال، بحسب "روسيا اليوم".

وقال كاردوسو: "لقد صنعت تمثال كريستيانو رونالدو لأنه لم يكن موجودا في السابق تمثالا من الشوكولا بالحجم الطبيعي، وأنا سعيد بذلك لأنني من المعجبين به، وقبل كل شيء، لأن مسيرته تشبه مسيرتي".

وأضاف: "كلانا بدأ من لا شيء عندما كنا صغارا وعملنا بجد حتى الآن، ووصلنا إلى التميز العالمي، هو أفضل لاعب في العالم، وأنا بالمقابل فزت بلقب أفضل صانع شوكولا في العالم".

وسيتم عرض هذا التمثال في متاجر Suard في سويسرا لمدة أسبوعين، ثم سينقل بعد ذلك إلى البرتغال ليتم عرضه لمدة ثلاثة أيام في بلدة كاردوسو.

ويأمل النحات أن يقوم رونالدو بالتواصل معه لتحديد مصير التمثال مستقبلا.

ولم يكن رونالدو "الدون" محظوظا دائما عندما يتعلق بالتماثيل، فقد سبق أن تم تكريمه بتمثال نصفي في عام 2018 في مسقط رأسه ماديريا بالبرتغال، إلا أنه لاقى سخرية وتم الاستهزاء به على نطاق واسع بسبب مظهره الذي لم يطابق صورة النجم البرتغالي.