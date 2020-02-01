دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات تنطلق غداً

المصدر: (الشارقة - وام)

تستعدّ إمارة الشارقة غداً من ميدان نادي الشارقة الرياضي - منطقة سمنان لإطلاق النسخة الخامسة والأكبر من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة تتنافس ضمن 9 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

ويشهد الحفل حضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة وعدد من القناصل وسفراء من الوطن العربي إضافة إلى الشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.

وسيكون الجمهور خلال الحدث على موعد مع حفل غنائيّ يحييه الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع لوحات فنية إبداعية تروي سيرة الحدث الرياضي الأبرز ودوره المحوري في الارتقاء بواقع رياضة المرأة العربية إلى جانب سلسلة من العروض الخاصة بهذه المناسبة.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للحدث بالتعاون مع إدارة نادي الشارقة الرياضي - منطقة سمنان قدّ أكدت الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاستضافة حفل الانطلاق وأعلنت أن المجال مفتوح أمام جميع الجماهير الرياضية في الدولة للحضور والمشاركة.