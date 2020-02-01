«كورونا» يقف في وجه باستوري

المصدر: (روما - وكالات)

كشفت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية عن فشل إتمام صفقة صانع ألعاب روما خافيير باستوري إلى الدوري الصيني بسبب تفشي فيروس «كورونا» الذي يضرب هذا البلد الآسيوي. وأوضحت الصحيفة أن باستوري نجم باريس سان جيرمان السابق تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني في الأيام الماضية مقابل مبلغ مالي ضخم، وكانت الصفقة في طريقها للحسم، لكن الفيروس المتفشي في البلاد تسبب في إحباطها.

ولم يحقق باستوري نجاحاً مع نادي العاصمة الإيطالية، إذ لعب الأرجنتيني فقط 13 مباراة هذا الموسم، وصنع هدفاً وحيداً ولم يسجل أي هدف، وتعرض لأكثر من إصابة أبعدته عن الملاعب مؤخراً. وكان الانتقال للصين عرضاً مغرياً قبل إنهاء مسيرته.