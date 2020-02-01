«شرطة الظفرة» بطل «قوى» الأمن الجنائي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توّج فريق مديرية شرطة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت ضمن بطولات مدير قطاع الأمن الجنائي الرياضية لعام 2020 ونظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع على مدار يومين وبمشاركة 83 لاعباً.

وفاز بالمركز الثاني فريق مديرية شرطة العين فيما جاء ثالثاً فريق مديرية شرطة المناطق الخارجية، وشملت البطولة سباق (100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 متر) والوثب الطويل وسباق 100 متر تتابع رباعي على مستوى الفرق.

وفي سباق 100 متر تتابع، والذي أقيم على مستوى الفرق، حلت مديرية المناطق الخارجية في المركز الأول، وفي المركز الثاني مديرية شرطة الظفرة، والمركز الثالث مديرية شرطة العين.