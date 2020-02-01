130 مشاركة في «صيد الأسماك» للسيدات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة صيد السمك للسيدات في العاصمة أبوظبي بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وبالتعاون مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك ومشاركة متوقعة لأكثر من مائة وثلاثين فتاة في المنافسة، ومن المقرر أن ينطلق السباق في تمام السادسة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً.

وتنطلق المسابقة اليوم بنظام الفرق حيث تبحر القوارب معاً ومع زوارق اللجنة المنظمة مجتمعة في مكان محدد ومنطقة تم تخصيصها لمنافسة الصيد، وسيكون هناك وجود وحضور لمتطوعين في زوارق وقوارب المشاركات في المسابقة لرصد تفاصيل الصيد.