الخييلي: أبوظبي وجهة الأحداث الرياضية الدولية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن إمارة أبوظبي باتت وجهة رئيسة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، والفعاليات ذات البعد الإنساني والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى ما تملكه من مقومات جعلتها وجهة مفضلة لاستقطاب كبرى الفعاليات العالمية في مختلف المجالات.

وقال في كلمته بمناسبة استضافة أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نيويورك، إن إمارة أبوظبي تحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والدائمة للقيادة الرشيدة، والتي تحرص على توفير الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف الخييلي، إن العاصمة أبوظبي تشهد حراكاً رياضياً متميزاً، مشيراً إلى أن استضافة منطقة الشرق الأوسط ولأول مرة بطولة السبارتن من خلال بوابة العاصمة أبوظبي يعد خير دليل، مؤكداً أن هذه الاستضافة تمثل دليلاً ملموساً على ما تتمتع به أبوظبي من ثقة دولية، إذ باتت حاضنة لمختلف الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

ومبيّناً أن المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، للوصول إلى «مجتمع نشط ومسؤول» تتطلب تكاتف الجهود نحو تعزيز الوعي بالثقافة الصحية والعمل مع الشركاء على الاستفادة من استضافة البطولات العالمية، لغرس حب ممارسة الرياضة لدى مختلف شرائح المجتمع.