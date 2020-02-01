600 مليون دولار ثروة أرملة براينت

المصدر: (نيويورك - وكالات)

باتت فانيسا براينت هي الأرملة الأكثر شهرة بعد فقدانها زوجها أسطورة ليكرز بكرة السلة كوبي براينت، وابنتها جيانا في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي وضمن الأرامل الأكثر ثراء في العالم. وسلط موقع «celebritynetworth» الضوء على ثروة فانيسا لين، زوجة براينت والتي بلغت 600 مليون دولار أمريكي.

وتخللت علاقة فانيسا وبراينت مشاكل كادت تؤدي للطلاق في عام 2016، قبل أن تتحسن الأوضاع، ويستمران في زواجهما إلى تاريخ وفاته. وتعتبر أرباح كوبي البالغة 323 مليون دولار هي ثاني أكبر أرباح يحصل عليها أي لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.