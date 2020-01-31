أُنس جابر أفضل سفيرة لتونس

المصدر: (تونس - صالح قادري)

حظيت البطلة أنس جابر باستقبال حار عند حلولها بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من أستراليا، حيث حققت إنجازاً تاريخياً تمثل في بلوغها الدور ربع النهائي لدورة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقالت أنس عن إنجازها إنه حدث تاريخي في مسيرتها سيحملها مسؤولية أكبر في الاستحقاقات المقبلة، وإنها ستواصل تشريف راية تونس، متوجهة بالشكر الجزيل إلى معدها البدني وزوجها كريم كمون.

مؤكدة أن لولاه لما أدركت مستوى عالمياً.

ومن جهتها، قالت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ التي كانت من ضمن المستقبلين أن أنس جابر شرفت تونس.