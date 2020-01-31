ضوابط أمنية للقاء الهلال السوداني والأهلي المصري

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

فرضت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من دور مجموعات أبطال أفريقيا، ضوابط أمنية مشددة للمباراة، تبدأ بالتفتيش الشخصي للجمهور، على أن يتم فتح الأبواب للدخول من الثانية ظهر غد السبت، وعيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الكيني إيفات أكورو أرومبا، منسقاً أمنياً للمباراة.

وشهدت أحداث ما قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين، تصاعداً، بعد إعلان المغربي رضوان جيد حكماً للمباراة، وتقدم بموجبه نادي الهلال باحتجاج رسمي، رافضاً إدارة الحكم للمباراة، مسبباً الرفض بمواقف سابقة من الحكم، حسب بيان أصدره النادي في مباراته أمام النجم الساحلي، منها منح النادي التونسي ثلاث ضربات جزاء.

وتباينت ردود الأفعال حول تصاعد الأحداث بين الخرطوم والقاهرة، وبحسب الموقع الرسمي لنادي الأهلي المصري، فقد أكد النادي في بيان رسمي، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات مكثفة بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الفريق.

وأكد البيان حصول النادي على تأكيدات من السفير المصري بإيجابية اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي.