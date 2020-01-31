أحمد بن سعيد يتسلّم كأساً من نادي بيروت

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه بالمقر الرئيس للمجموعة أمس، نديم حكيم، رئيس نادي بيروت لكرة السلة.

وقدم حكيم لسموه كأس البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة للسيدات التي حصل عليها فريق بيروت لأول مرة.

وكانت طيران الإمارات قد وقعت اتفاقية مع نادي بيروت في سبتمبر 2019 لرعاية فريق النادي لكرة السلة في موسم 2019/‏ 2020. وتعكس هذه الشراكة التزام الناقلة طويل الأجل بدعم كرة السلة في المنطقة وتعزيز تواصلها مع عشاق هذه الرياضة.

وتدعم طيران الإمارات كرة السلة منذ عام 1991 عندما دخلت في شراكة مع اتحاد كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ وناقل رسمي. كما ترعى الناقلة بطولة دبي الدولية لكرة السلة منذ 29 عاماً.