هازارد يعود للتدريبات

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

شارك البلجيكي إدين هازارد، أمس، في أول حصة تدريبية له مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد شهرين من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

ونشر ريال مدريد صور جناحه الأيمن وهو يتبادل الكرات مع عدد من زملائه على أرضية مركز تدريب الفريق في فالديباس. وتعرض هازارد الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 نوفمبر الماضي.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن هدف هازارد هو الوصول إلى كامل لياقته في مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 26 فبراير المقبل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.