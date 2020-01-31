الإمارات والحبتور في «دبي الفضية» للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يواجه فريق الإمارات نظيره الحبتور في الثانية ظهر اليوم ضمن منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2020 المقامة على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وتمثل هذه المباراة نهائياً مبكراً نظراً لقوة الفريقين وامتلاكهما لخيول تسعفهما في تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية؛ لذلك فهي مباراة تستحق المشاهدة خاصة أن الفريقين قد تأهلا بعد فوزهما بمباراتيهما السابقتين.

الفريقان سبق أن لعب كل منهما مباراتين في الدور التمهيدي، حيث فاز فريق الإمارات في المباراة الافتتاحية على فريق الشيخة علياء وبنتيجة 13 ونصف هدف مقابل تسعة أهداف.

وبنفس النتيجة فاز على فريق ذئاب دبي مقابل عشرة أهداف، أي أن رصيده 27 هدفاً ودخل مرماه 19 هدفاً. أما فريق الحبتور فقد فاز في مباراته الأولى على فريق غنتوت بصعوبة بعشرة أهداف مقابل تسعة أهداف، وفاز على زيدان في المباراة الثانية بنفس النتيجة، أي أن له 20 هدفاً ودخل مرماه 18 هدفاً.

أما المباراتان الأخريان في الدور الأول للبطولة فسوف تلعبان غداً السبت، حيث يلتقي في الثانية من بعد الظهر فريق زيدان مع فريق الشيخة علياء وغنتوت مع ذئاب دبي، وسيسعى كل منهم لتضميد جراحه على حساب منافسه.