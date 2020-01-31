روما يستعير لاعب برشلونة

المصدر: (روما - د ب أ)

أعلن فريق روما الإيطالي لكرة القدم أمس تعاقده مع الجناح الشاب كارليس بيريز لاعب فريق برشلونة الإسباني وأحد الصاعدين من مدرسة لاماسيا على سبيل الإعارة.

وانضم بيريز (‏‏21 عاماً) لصفوف فريق العاصمة الإيطالية مقابل مليون يورو (1.1 مليون دولار).

ويمتلك روما بنداً في عقده مع اللاعب الإسباني يمكنه من شرائه بصورة نهائية بعقد يمتد حتى عام 2024، مقابل مبلغ يتراوح من 11 إلى 15.5 مليون يورو، بناء على تحقيقه للأهداف الرياضية المرجوة منه والتي لم يتم كشف النقاب عنها بشكل رسمي.

كما أعلن روما أيضاً، في إطار دعمه لصفوفه، عن تعاقده مع الإسباني جونزالو فيلار لاعب وسط فريق إليتشي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل أربعة ملايين يورو.