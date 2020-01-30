جلسة صلح بين البدري ومحمد صلاح

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

كشف سيد معوض، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عن جلسة محتملة ستجمع بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يسافر البدري إلى إنجلترا، للجلوس مع نجم «الفراعنة»، لتصفية الأجواء بعد الأزمات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت غضب اللاعب من بعض الأمور التنظيمية، فضلاً عن أزمة التصويت له في جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، التابعة للاتحاد الدولي «فيفا»، وكذلك عدم حضور اللاعب حفل جائزة الأفضل في أفريقيا والتي استضافتها مصر.

وينوي البدري التأكيد على مساندة صلاح في مسيرته الحافلة بالنجاح، وتقريب وجهات النظر بشأن طلبات اللاعب.