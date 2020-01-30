الكويت تودّع قائد منتخبها

المصدر: (الكويت - أحمد عبد اللطيف)

ودّعت الرياضة الكويتية، أمس، محمد المسعود أحد أبرز نجومها على مدار السنوات الماضية، والذي حمل شارة الكابتن والقائد لمنتخبها الوطني الأول لكرة القدم المتوّج بأول لقب لكأس بطولات الخليج، والتي أقيمت في البحرين عام 1970 كأول لاعب كويتي يحمل الكأس، وحصل على لقب هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وحقق مع ناديه القادسية لقب الدوري الكويتي ثلاث مرات وبطولة كأس أمير الكويت أربع مرات، وتوّج مع المنتخب بكأس الخليج مرتين عامي 1970 و1972، حصل على هداف الدوري الكويتي مواسم 1968-1969 وحتى 1971-1972، وهداف كأس الأمير 1970–1971.

وبرحيل المسعود فقدت الرياضة الكويتية قيمة كبيرة قدم الكثير للرياضة الكويتية على كافة الصعد الإدارية والفنية.