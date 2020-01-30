شراكة لمحاربي الإمارات و«المحترفين»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

تترقب جماهير الرياضات المختلطة بشغف النسخة 10 لبطولة محاربي الإمارات، والتي تجرى في السادسة عصر الغد، وتشمل 22 لاعباً موزعون على 11 نزالاً، وتستمد البطولة قوتها وحضورها، وكونها تضم أسماء لامعة في المنطقة والعالم.

وسيشهد النزال الرئيسي لقاءً بين عملاقين ضمن الوزن المفتوح، حيث يواجه اللبناني رومان وهبة، نظيره البريطاني من أصل بولندي ماسي سوسنواسكي، كما يلتقي الجزائري إلياس بودغزامي، مقاتل الـ UFC السابق أوستن أرنيت في وزن الريشة.

وتشهد النزالات أولى المشاركات الاحترافية للمقاتل سِب يوبانك – ابن نجم الملاكمة العالمي «كريس يوبانك»، وسيواجه خلاله المصري محمد المقدم، لاعب الملاكمة السابق، وستلتقي السويدية كورنيليا هولم، بطلة العالم في الجوجيتسو، الكندية كورين لافرامبيوز في وزن «الديك»، كما يعود النجم الإماراتي محمد يحيى بعد أداء باهر وفوز مستحق في النسخة الثامنة ليواجه المصري محمد نعمان، ومن المقرر حضور نجوم ufc مايكل كياسا.