«دبي البحري» يناقش روزنامة الموسم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الأول بتشكيله الجديد في مقر النادي أمس برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور كل من سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، والأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، فيما شهد الاجتماع حضور كل من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

و خلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل الموسم الرياضي الحالي 2019 ـ 2020 والذي انقضى نصف مراحله في انتظار باقي الفعاليات المرتقبة حتى أبريل المقبل، واطلع مجلس الإدارة على التقارير الإدارية والمالية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.