شاهد .. فاصل من المهارات الفردية من سيدات بتسوانا لكرة القدم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نجمة منتخب بتسوانا اللاعبة كاربو وزميلتها جيسيكا واد تقدمان فاصلاً من المهارات الفردية في تدريب منتخب بلادهما قبل المواجهة المرتقبة ضد نامبيا على ملعب أورلاندو.ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا وبنما 2020

حيث جاءت جولات الذهاب مثقلة بالأهداف وشكلت المنتخبات العربية علامات فارقة فيها وجاء النتائج على النحو التالي : بتسوانا تغلبت على ناميبيا بسبعة أهداف في ويندهوك، وغينيا بيساو عادت من موريتانيا بالفوز 6-0، وكذلك الحال مع إثيوبيا والجزائر اللتين تغلبتا على بوروندي وجنوب السودان على الترتيب بنتيجة 5-0.

وكانت هناك أيضاً انتصارات خارج الأرض للمغرب التي هزمت مصر بالقاهرة 5-3، والسنغال وجنوب أفريقيا على حساب سيراليون وزامبيا على الترتيب.