انتشال جثث براينت ومرافقيه في مكان تحطم الطائرة

المصدر: أ ف ب

انتشل عمال الإغاثة الجثث التسع التابعة لضحايا حادثة طائرة الهليكوبتر، التي ذهب ضحيتها أسطورة كرة السلة الأمريكية ونادي لوس انجليس ليكرز كوبي براينت إلى جانب ابنته جانا وسبعة آخرين اثر تحطمها على إحدى التلال بالقرب من لوس انجليس الأحد، كما أعلن الجهاز الطب الشرعي الثلاثاء.

وكانت ثلاث جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة قبل أن يتم العثور على الجثث الست الاخرى في اليوم التالي. وتم نقل جميع الجثث الى مركز الطب الشرعي حيث سيحاول المحققون التعرف على هوياتها.

وقال بيان صادر عن جهاز الطب الشرعي "يعمل المحققون حاليا على التعرف على هوية الضحايا، على أن يعلن عن اسمائها عندما يتأكدون من ذلك ويبلغون عائلاتها".

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) الاحد في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الامريكية، فإن بيانات الرحلة أشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران.