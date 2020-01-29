الهلال والأهلي.. جدل بشأن «جيد»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تسبّب تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الهلال السوداني والأهلي القاهري الحاسمة في أبطال أفريقيا في جدل بعد أن قدم الهلال احتجاجاً رسمياً على قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) باختيار «جيد» لإدارة المباراة، ووصف القرار بالظالم المضر بعدالة المنافسة.

وأشار الهلال إلى تجاوزات الحكم في مباراة الفريق والنجم بتونس، بالإضافة إلى وجود اتفاقية تعاون بين الاتحادين المصري والمغربي لتبادل قضاة الملاعب، وأن جيد أدار مباراة في الدوري المصري. وهاجم الهلال لجنة قضاة الملاعب بالكاف، متهماً إياها بتعيين قضاة ملاعب من شمال أفريقيا لغالبية مباريات الهلال في النسخة الحالية من المنافسة، وهي المنطقة التي ينتمي إليها منافساه الأهلي والنجم.