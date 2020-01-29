«الفجيرة» بطل مصارعة الناشئين

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توج فريق الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة بلقب دوري الإمارات للمصارعة للناشئين لموسم 2019 – 2020 الذي أقيمت منافساته في صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك بالعاصمة أبوظبي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

وتوج فريق نادي فريق الفجيرة باللقب بعد حصوله على 9 نقاط بالفوز في جميع مبارياته، وحل فريق أكاديمية تيتان أبوظبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، تفوق الفرق التي بلغت نهائي دوري الإمارات للمصارعة للناشئين، آملاً أن تشهد المسابقة القادمة اتساع قاعدة المشاركة ما يتيح الفرصة للجهاز الفني رصد ومتابعة أبرز اللاعبين الصاعدين لدعم المنتخبات الوطنية للمصارعة.

وهنأ الدرعي نادي الفجيرة للفنون القتالية بفوزه بلقب البطولة واهتمامه المتواصل بمختلف الألعاب القتالية.