لاعب ينال 3 بطاقات في 12 ثانية فقط

المصدر: (لندن - وكالات)

تلقى لاعب في دوري الهواة الإنجليزي «3 بطاقات» في غضون 12 ثانية. وارتكب أليكس لو، لاعب نادي «غارفورث »، مخالفة خشنة ضد أحد لاعبي «بريدلينغتون»، لمنع هجمة مرتدة. وقرر الحكم إتاحة الفرصة لصالح فريق «بريدلينغتون»، لكن أليكس تدخل بعنف مجدداً وهذه المرة في منتصف ملعب فريقه.

وبعد أن أطلق الحكم صافرته واحتسب ركلة حرة، أشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه أليكس، ثم أعقب ذلك بتوجيه بطاقة حمراء له. ونشر النادي مقطع فيديو للحادثة عبر «تويتر»، وأرفقها بعبارة: «أمر لا يحدث كل يوم في الملاعب.. الحكم أشهر 3 بطاقات متتالية في وجه أليكس لو، لاعب غارفورث».