زيدان يفكر في الرحيل عن «الملكي»

المصدر: (مدريد - وكالات)

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد «النادي الملكي»، قد يحمل حقيبته ويرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري. وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وحسب الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي، لم ينسَ أن بيريز حاول كثيراً التعاقد مع جوزيه مورينيو، قبل عودته لتدريب الفريق في الحقبة الثانية. والسبب الثاني، هو رفض بيريز تحقيق حلم زيدان بضم الفرنسي بول بوغبا. وفي الوقت نفسه، ينظر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، إلى زيدان كخليفة مثالي للمدرب الحالي ديدييه ديشامب في تدريب منتخب «الديوك» بعد كأس العالم 2022.