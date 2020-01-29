«المحترفين»تسلّم 5 سيارات أودي للفائزين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سلّمت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، خمس سيارات أودي A3 للفائزين في السحب على التذاكر الإلكترونية في الجولات: 10، 11، 12 ونهائي كأس الخليج العربي.وكان المشجع الوصلاوي ماتيوز روديك من بولندا الفائز في الجولة العاشرة من الدوري ، وابتسم الحظ للوحداوي حمد العفيفي في الجولة 11، أما الجولة 12 فمنحت سيارة أودي A3 لكل من طلال الشحي مشجع الشارقة، والعيناوي ربيع المنصوري. وتواصلت مكافآت رابطة المحترفين ،من خلال مباراة نهائي كأس الخليج العربي، فكانت السيارة من نصيب النصراوي محمد إسماعيل.