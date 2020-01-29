دولية الشارقة للحواجز اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‪ مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بطولة الشارقة الدولية العشرين لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، التي تنطلق اليوم، برعاية شركة لونجين، الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والعديد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، إلى جانب العديد من الإسطبلات ومرابط الخيول‬.