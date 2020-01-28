أسطول سيارات صلاح.. من الكامري إلى البنتلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية، أن قيمة أسطول سيارات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أرتفع إلى 800 ألف جنيه أسترليني، بعدما أضاف سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي، والتي تبلغ قيمتها 160 ألف باوند، وهي السيارة الأكثر انتشاراً بين لاعبي الدوري الإنجليزي، بعد الرينج روفر.

وأوضحت الصحيفة أن أسطول سيارات صلاح يضم أيضاً سيارات لامبورغيني أفينتادور، وتبلغ سرعتها القصوى 218 ميلاً، ومرسيدس كوبيه ومرسيدس رودستر واودي كيو 7، والتي امتلكها فور عودته إلى الدوري الإنجليزي قادماً من روما، وأخيراً السيارة الاقتصادية، تويوتا كامري، والتي تبلغ قيمتها 29 ألف إسترليني.