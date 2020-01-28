رونالدو.. رقم قياسي مرتقب

المصدر: (روما - وكالات)

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو «صاروخ مادير» سلسلته التهديفية للمباراة الثامنة على التوالي بقميص يوفنتوس بعد أن سجل هدف الفريق الوحيد في اللقاء الذي خسره أمام نابولي أول من أمس ضمن الدوري الإيطالي، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرنسي دافيد تريزيغيه القياسي، الذي سجل في 9 مباريات متتالية. وبإمكان رونالدو معادلة الرقم القياسي عندما يستضيف يوفنتوس بولونيا الأحد المقبل.

وتعرض يوفنتوس لأول هزيمة بعد 5 انتصارات متتالية وهي الثانية له في الموسم الحالي للدوري، ويتصدر قائمة ترتيب «الكالتشيو» برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه إنتر ميلان.بينما حقق نابولي أول انتصار له بعد 3 هزائم متتالية، محتلاً المركز العاشر برصيد 27 نقطة.