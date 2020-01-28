لاعب «يد مصر» يقبّل قدمي والدته احتفالاً بالنصر

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

نال محمد ممدوح هاشم، نجم منتخب مصر لكرة اليد، المحترف بفريق دينامو بوخارست الروماني، إشادة جماهيرية كبيرة، وحظي باهتمام بالغ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم لفتة طيبة عقب تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاجأ اللاعب الجميع، عندما بادر بتقبيل قدمي والدته عقب نهاية المباراة، قبل أن يمنحها كأس البطولة، بينما بدت هي متأثرة بالموقف وبكت، وحرصت والدة اللاعب على حضور المباراة النهائية من داخل صالة استاد رادس المغطاة، لمساندة نجلها.

وتوج منتخب مصر بلقبه الأفريقي السابع في تاريخه، على حساب المنتخب التونسي، الذي أقيمت البطولة على ملعبه، وأشاد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بإنجاز منتخب بلاده، بعد حصد اللقب، وقال إن اللاعبين صنعوا تاريخاً جديداً بالتفوق على المنتخب التونسي على أرضه وبين جماهيره، لأول مرة في تاريخ اللعبة، وأوضح، «لقد حققنا 3 مكاسب مهمة بالفوز على تونس، أولها أننا تأهلنا مباشرة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مع كبار العالم، وثانياً تحقيق اللقب الأفريقي السابع، والمكسب الثالث هو الفوز على تونس على أرضها وبين جماهيرها».