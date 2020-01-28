حكم قضائي ضد نجم السودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

حالة من الحزن سادت جماهير الكرة السودانية عموماً وجمهور نادي المريخ خصوصاً، بعد أن أصدرت محكمة حكماً على نجم المريخ والمنتخب السوداني سيف تيري في قضية الاعتداء على قسم شرطة وتحطيمه خلال أحداث الثورة السودانية، حيث قررت المحكمة إدانة اللاعب وتغريمه بما يعادل 15 ألف دولار أمريكي بواقع ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي عن كل مادة من مواد الاتهام الموجهة له، على أن يتم إطلاق سراح اللاعب بعد سداد الغرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة السجن لستة أشهر عن كل تهمة تمت إدانته بها.

وكانت الشرطة ألقت القبض في يونيو الماضي على (40) متهماً بينهم سيف تيري، على خلفية حادثة الاعتداء على قسم شرطة التكامل بمنطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم.