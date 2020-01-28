منتخب السلة يحقق مفاجأة في «دولية دبي»

المصدر: (دبي- ياسر قاسم )

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على وصيف بطل الأندية العربية بيروت اللبناني بفارق 15نقطة «93-78» في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 31 بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، تسجيل بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري، لانتصاره الأول في البطولة على الوثبة السوري «96-64»، وبهذا الفوز فرض منتخبنا الشراكة في المركز الثاني مع مايتي وبيروت برصيد 4 نقاط،. وتدخل البطولة مرحلة حاسمة اليوم ، بإقامة 4 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة للدور الأول.