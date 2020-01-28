«التزامكم سعادة» في «مدرسة دبي الوطنية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً توعوياً في مدرسة دبي الوطنية الخاصة، بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، والمختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. وأكد الوكيل نابت سلطان بالرشيد خلال المحاضرة ، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية.