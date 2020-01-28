«الترايثلون» في نسختها السادسة خلال الفترة من 5 - 7 مارس المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المنظم لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020، التي تقام برعاية «ضمان» عن مشاركة نخبة من أبطال الترايثلون في نسختها السادسة خلال الفترة من 5 ــــــ7 مارس المقبل في جزيرة ياس، وتضم قائمة الرياضيين المشاركين أكثر من 110 من نخبة رياضيي الترايثلون من بينهم حاملة اللقب كاتي زافيرس وحامل اللقب فنسنت لويس، وفلورا دافي، بطلة العالم لتسع مرات، إلى جانب مشاركة 70 رياضياً من أصحاب الهمم .

وأكد عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن قائمة الرياضيين المشاركين تبرهن على مكانة أبوظبي الرائدة في تنظيم واستضافة نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل توافر كافة مقومات وعوامل التميّز والإبهار التنظيمي لكافة الفعاليات.