حمدان بن محمد ناعياً براينت: لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، النجم الأسطوري الراحل كوبي براينت عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وقال سموه (لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في دبي وساعدتهم على تحقيق أحلامهم، الأبطال يأتون ويذهبون، لكن الأساطير إلى الأبد).

وكان كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي، قد لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

You carried an inspirational message to our youth in Dubai and helped them accomplish their dreams. “Heroes come and go, but legends are forever” Kobe Bryant #KOBEBRYANT pic.twitter.com/xGGcjDFSrs