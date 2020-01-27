قبل 12 ساعة من وفاته.. الفلبين تكرم كوبي براينت وتنعيه لاحقاً

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قبل ساعات من وفاة بطل وأسطورة كرة السلة العالمي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة مروحية يوم الأحد، قرر عشاق ومحبو كرة السلة في الفلبين افتتاح قاعة جديدة لتلك الرياضة سميت وقتها على شرفه. علماً بأنه قد كانت هنالك نية لتسمية تلك الصالة الرياضية باسم "لوس أنجليس ليكرز"، وذلك قبل عامٍ كامل، بيد أن قرار تسميته تيمناً بنجم الدوري الأميركي للمحترفين لم يتم اتخاذه سوى الأسبوع الماضي لتكريمه بشكل خاص.

بنبرة تعتريها الصدمة، قال إريك مارتينيز، وهو الرجل الذي يقف خلف "هاوس أوف كوبي" بمدينة فالينزويلا سيتي: "لا أستطيع فهم الأمر، هنالك فجوة تقدر بنحو 12 ساعة فقط من وقت قص الشريط حتى سماعنا نبأ وفاته"، نقلاً عن شبكة "بي بي سي".

ولا شك بأن الأسطورة براينت يتمتع بشعبية كبيرة في الفلبين خصوصاً وأن كرة السلة هي الرياضة التي يحبها الجميع هناك لتصل كونها "هوساً وطنياً"، ككرة القدم عند بعض الشعوب الأخرى. كما أن القنوات التلفزيونية الفلبينية تعرض ما يصل إلى 10 مباريات أسبوعيًا ويحلم الكثيرون في البلاد بأن يصبحوا لاعبين محترفين.

يذكر أن براينت قد زار الفلبين 7 مرات ليفوز بمودة مشجعي كرة السلة في البلاد، وبالنسبة للكثيرين هناك شكلت حياة اللاعب مثالاً للقيم العليا والحساسية الفلبينية. وما الصرح الرياضي الذي تم افتتاحه مؤخراً، إلا تكريم ونعي حقيقي للخسارة الحقيقي التي شهدها المجتمع الرياضي عالمياً.