زايد بن طحنون يتوّج أبطال المواي تاي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توّج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان يرافقه ياسر سالم نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، وفرح سالم عضو مجلس الإدارة، الفائزين الأوائل في ختام بطولة المواي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد اللعبة بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والتي شهدت مشاركة 144 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة، لفئات ما بين 10 إلى 17 سنة من الجنسين، والتي شهدت جولتها الختامية تتويج 27 لاعباً للفئتين بالذهب، ومثلهم بالميداليات الفضية، حسب لائحة البطولة. بدوره قال ياسر سالم إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً.